〈本土疫情再起〉華航明起實施分區居家辦公 停止部門聚餐

華航 (2610-TW) 今 (18) 日宣布，為加強防範疫情，華航園區自明 (18) 日起實施分區 / 居家辦公計畫，降載上班人流、減少人員接觸，各單位停止辦理尾牙等聚餐活動，對外會議改採線上視訊執行；華航也指出，目前機組員第三劑施打比率已近 70%，並持續鼓勵員工施打疫苗。

華航說明，票務櫃台和客服中心皆維持營業，櫃台人員持續佩戴面罩 / 護目鏡和口罩，透過隔板服務，並要求臨櫃民眾配合人數控管、量測體溫、實名制和進行手部清潔消毒，同時加強清消頻率。

華航也要求所有員工隨時佩戴口罩，使用隨身酒精瓶加強消毒，各單位停止辦理尾牙等聚餐活動，對外會議改採線上視訊執行，減少辦公區域跨單位交流接觸。

同時，華航仍持續強化防疫措施，增加配發第一線執勤人員 N95 口罩，機組員在國內外航廈行進時，一律穿戴 N95 口罩、面罩或護目鏡加強防護；在入境第一線工作的機場地勤、修護人員，執勤時也穿戴 N95 口罩搭配原有防護裝備，採高規格防疫。

另一方面，華航鼓勵員工施打疫苗，並在公司設立疫苗接種站，目前機組員第三劑施打比率已近 70%。

而長榮航 (2618-TW) 也表示，為達到「班機持續營運、員工安全確保」目標，目前由各部門視疫情狀況，依業務自行規劃分組、異地或居家辦公。