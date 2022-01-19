全球頂尖加密貨幣企業 逾半數位於美國 監管趨緊恐引爆出走潮

加密貨幣投資者可能盼望其投資一飛沖天，但全球半數以上加密貨幣公司的總部都位於美國，產業參與者警告，隨著美國監管收緊，恐將迫使一些企業放棄美國，另尋其他較放任的監管環境。

根據研究公司 Crypto Head 近期研究報告，根據估值，排名前 50 的加密貨幣公司中共有 28 家在美國註冊，其中最具價值的加密貨幣和加密相關企業包括交易所和金融平台 Coinbase (COIN-US) 和 Robinhood (HOOD-US)。

Coinbase 是美國最大的加密貨幣交易所，而 Robinhood 是允許用戶買賣加密資產的傳統券商平台。截至週二收盤，FactSet 數據顯示，Robinhood 市值約 124 億美元，而 Coinbase 將近 480 億美元。

隨著加密貨幣產業發展，美國監管機構益發留意。去年 11 月，美國拜登總統簽署的 1 兆美元基建案中包括一項規定，要求數位資產券商明年起開始記錄並向美國國稅局報告交易。

拜登政府也呼籲國會盡速通過新立法，要求受保銀行發行穩定幣、與法定貨幣掛鉤的數位資產，如美元或歐元。

去年 9 月 Coinbase 放棄讓用戶存入加密貨幣以賺取利息的計畫，因該計畫遭到美國證券交易委員會 (SEC) 揚言阻止而作罷。

區塊鏈公司 Solana (SOLUSD-US) 創始人兼執行長 Anatoly Yakovenko 去年 9 月在 SALT 投資者大會上表示，如果在美國的合規成本太高，就會阻礙創新。「風險不在於這些產品無法製造，而是這些產品就會流到其他地方製造，這是我不願意見到的事，我只希望這些全部都能在這 (美國) 發生。」

加密貨幣觀察人士強調了中國的情況，由於中國當局嚴禁加密貨幣，一些加密貨幣公司已將總部遷出中國。 SEC 主席 Gary Gensler 曾表示，美國目前還沒有直接禁止加密貨幣的計畫，但確實認為監管宜謹慎，才能保護潛在和現有的投資者。

與此同時，全球交易量最大的加密貨幣平台幣安 (Binance) 並未公開交易，並曾表示總部不屬於任何地方，而是在全球多處設有中心。

儘管如此，據彭博社報導，2017 年曾發現幣安高層位於北京，且他們曾表示正與阿拉伯聯合大公國 (UAE) 監管單位洽談有關潛在總部的事宜。

根據 Crypto Head 的報告，市值 250 億美元、排名第四的加密貨幣公司 FTX 於 2021 年 9 月將其總部自香港遷至巴哈馬，以獲得更友善的監管環境。