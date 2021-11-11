〈財報〉超越肉類Q3虧損擴大 Q4財測遜色 盤後挫近19%

超越肉類 (BYND-US) 週三 (10 日) 公布第三季虧損擴大，係因美國對其肉類替代品的需求萎縮，且成本上升侵蝕了其利潤。
該公司第四季財測也令投資者失望，因預期銷售額不會立即回升，導致盤後重挫近 19%。
Q3 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)
Q4 財測 vs. 華爾街預期
超越肉類第三財季淨損 5480 萬美元、即每股 87 美分，較去年同期淨虧損的 1930 萬美元或每股 31 美分擴大，也較分析師預期虧損更多。
超越肉類表示，運輸和倉儲成本上漲，且庫存沖銷增加，損害了獲利，其中由於其一家包裝工廠的水損壞而被註銷 900 萬美元。
與第二季相比，其營收下降，與公司產品的典型季節性趨勢背道而馳，因為 Beyond Burgers 通常在夏季較熱銷，消費者偏好購買用來燒烤。
超越肉類指出，美國以外地區的成長增強，國際雜貨和餐飲部門銷售額成長一倍以上。然而，美國地區的營收卻年減 13.9%，主要是由於雜貨需求疲軟。
執行長 Ethan Brown 表示，與 2020 年不同，雜貨銷售無法彌補食品服務訂單的萎縮。
另外，需求疲軟和惡劣天氣等運營挑戰影響了國內銷售。Brown 表示，新的競爭者也對其市場份額虎視眈眈，但沒有數據顯示有多少需求下降是流向同業。該公司推出的新產品，例如無肉雞肉， 略微抵消了美國銷量的下降。
今年 10 月該公司向投資者告警，由於多種因素，例如 Delta 變種新冠病毒、分銷等問題，銷售額將比先前預測還疲弱。
第四季恐也尚未撥雲見日。Beyond 預期，淨銷售額 8500 萬至 1.1 億美元，低於華爾街預期的 1.316 億美元。
Beyond 表示，第三季面臨的一些營運挑戰也會拖累第四季業績，例如餐廳勞動力，因疫情的不確定性導致顧客下訂猶豫等。另外，該期間的發貨天數較去年同期少了 5 天。
「雖然近期市場和經營狀況有所挑戰，我們仍致力於長期策略。」Brown 稱他樂觀看待 2022 年，且明年將會推出一些新產品，其中一些產品可能與肉品的價格不相上下。