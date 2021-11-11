〈財報〉超越肉類Q3虧損擴大 Q4財測遜色 盤後挫近19%

超越肉類 (BYND-US) 週三 (10 日) 公布第三季虧損擴大，係因美國對其肉類替代品的需求萎縮，且成本上升侵蝕了其利潤。

該公司第四季財測也令投資者失望，因預期銷售額不會立即回升，導致盤後重挫近 19%。

Q3 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

每股虧損：87 美分 vs. 39 美分

營收：1.064 億美元 vs. 1.092 億美元

淨損：5480 萬美元

淨銷售額：年增 12.7% 至 1.064 億美元 vs. 1.092 億美元

Q4 財測 vs. 華爾街預期

營收：8500 萬至 1.1 億美元 vs. 1.316 億美元

超越肉類第三財季淨損 5480 萬美元、即每股 87 美分，較去年同期淨虧損的 1930 萬美元或每股 31 美分擴大，也較分析師預期虧損更多。

超越肉類表示，運輸和倉儲成本上漲，且庫存沖銷增加，損害了獲利，其中由於其一家包裝工廠的水損壞而被註銷 900 萬美元。

與第二季相比，其營收下降，與公司產品的典型季節性趨勢背道而馳，因為 Beyond Burgers 通常在夏季較熱銷，消費者偏好購買用來燒烤。

超越肉類指出，美國以外地區的成長增強，國際雜貨和餐飲部門銷售額成長一倍以上。然而，美國地區的營收卻年減 13.9%，主要是由於雜貨需求疲軟。

執行長 Ethan Brown 表示，與 2020 年不同，雜貨銷售無法彌補食品服務訂單的萎縮。

另外，需求疲軟和惡劣天氣等運營挑戰影響了國內銷售。Brown 表示，新的競爭者也對其市場份額虎視眈眈，但沒有數據顯示有多少需求下降是流向同業。該公司推出的新產品，例如無肉雞肉， 略微抵消了美國銷量的下降。

今年 10 月該公司向投資者告警，由於多種因素，例如 Delta 變種新冠病毒、分銷等問題，銷售額將比先前預測還疲弱。

第四季恐也尚未撥雲見日。Beyond 預期，淨銷售額 8500 萬至 1.1 億美元，低於華爾街預期的 1.316 億美元。

Beyond 表示，第三季面臨的一些營運挑戰也會拖累第四季業績，例如餐廳勞動力，因疫情的不確定性導致顧客下訂猶豫等。另外，該期間的發貨天數較去年同期少了 5 天。

「雖然近期市場和經營狀況有所挑戰，我們仍致力於長期策略。」Brown 稱他樂觀看待 2022 年，且明年將會推出一些新產品，其中一些產品可能與肉品的價格不相上下。