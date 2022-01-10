聯發科去年營收4934億元創新猷 年增高達53%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布去年營收，12 月達 462.02 億元，月增 2.58%，年增 42.47%，第四季營收 1286.54 億元，季減 1.85%，年增 33.45%，累計全年達 4934.15 億元，年增 53.16%；受惠手機晶片出貨維持高檔，聯發科去年 12 月營收寫歷史第三高，全年更首度靠攏 5000 億元大關、創新高。

聯發科原財測預計，以美元兌新台幣匯率 1 比 28 計算，第四季營收約 1206-1311 億元，實際結果則達 1287 億元，偏向財測上緣，也拉抬全年營收年增幅高達 5 成以上。

聯發科去年底推出最新旗艦手機晶片天璣 9000，與高通 (QCOM-US) Snapdragon 8 Gen 1 正面對決，尤其聯發科主要交由台積電 (2330-TW) 打造，已獲眾多品牌採用，預計本季起開始放量出貨，外資預計，聯發科首季營收將季增 6-7%，相較往年的季減 2-3% 呈現成長態勢。

除了 5G Sub 6 外，聯發科 5G 毫米波晶片近期也通過美國運營商的相容測試，預計搭載該款晶片的終端產品，將在第二季正式亮相，屆時將成為首次搭載聯發科 5G 毫米波的產品，等同聯發科 5G 晶片的出貨動能將一路延續至上半年。

展望後市，聯發科看好，去年營收約 170 億美元，今年四大產品線皆有不錯的成長，預期未來五年成長動力十足，年營收均可成長 10% 以上，200 億美元目標近在咫尺 (around the corner)。