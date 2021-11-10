國產疫苗廠Q3報捷 高端首度轉盈 EPS 3.22元 國光生0.37元

國產疫苗廠今 (10) 日同步公告財報，高端 (6547-TW) 受惠新冠疫苗開發有成，掛牌 3 年多來首度轉盈，第三季稅後純益 6.8 億元，每股純益 3.22 元；前三季每股賺 1.63 元。國光生 (4142-TW) 則出貨國內外流感疫苗，第三季營運也轉盈，EPS 0.37 元。

高端第三季營收 12.47 億元，季增 1246 倍、年增 414 倍；毛利率 70.08%，季增 50.79 個百分點、年增 14.84 個百分點；營利率 52.39%，較第二季、去年同期負轉正；稅後純益 6.8 億元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 3.22 元。

高端前三季營收 12.5 億元，年增 272 倍；毛利率 69.93%，年增 4.6 個百分點；營利率 - 6.79%，虧損較去年同期大幅收斂；稅後純益 3.45 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.63 元。

高端今日也公布 10 月營收 5.87 億元，寫歷史次高，月增 13.04%、年增 438 倍；前 10 月營收 18.38 億元，年增 3096 倍。

高端巴拉圭新冠疫苗三期試驗 1030 位受試者，已完成第一劑疫苗施打，預計年底前取得安全性及免疫原性比較數據，加速佈局中南美洲市場。

此外，高端也成為 WHO 團結試驗疫苗之一，可透過 WHO 與試驗國家資助加入全球 4 萬人規模的共享安慰劑組三期試驗，若試驗順利完成、取證，有望進一步帶動營運成長。

國光生第三季營收 7.54 億元，季增 756.8%、年增 22%；毛利率 39.82%，較第二季負轉正、年減 5.37 個百分點；營利率 21%，較前一季負轉正、年減 1.24 個百分點；稅後純益 1.57 億元，較第二季虧轉盈，年減 1.87%，每股純益 0.37 元。

國光生前三季營收 8.49 億元，年減 19.04%；毛利率 21.78%，年減 8.5 個百分點；營利率 - 39.39%，虧損較去年同期增加；稅後虧損 2.52 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.59 元。

國光生表示，雖然受新產線商轉及專業人才延攬，導致營業成本增加，不過前 10 月中國與美國的流感疫苗訂單增加，挹注營收表現，預期在國內外訂單雙引擎的趨動下，第四季營運可望再攀高峰。

隨著國光生充填第二條產線已獲得衛福部 GMP 認證，帶動充填總產能擴大至每年 1 億劑，目前也在準備歐盟 EMA 及美國 FDA 的查廠認證，待通過認證後，預估兩年內產能就會滿載。