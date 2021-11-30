〈國光生董座開講〉Omicron染疫者多為輕症 未來疫苗研發進展不悲觀

國光生 (4142-TW) 董事長詹啟賢今 (30) 日表示，雖然新變種病毒 Omicron 興起，但因染疫人數少、多為輕症，各界還在觀望，既有疫苗仍具保護力，對未來疫苗研發不悲觀。

「2021 年生技產業論壇 - 生醫產業疫後新戰略」今日登場，詹啟賢以「後疫情時代生技與疫苗產業的機會與挑戰」為題進行分享。

新冠疫情再度升溫，新變種病毒 Omicron 陸續在各國出現蹤跡，對此，詹啟賢認為，主流的變種病毒還是為 Delta，全球 Omicron 染疫者僅幾百人，且多為未施打過疫苗的年輕人，顯示既有疫苗仍具一定交叉保護力，只是程度多寡的問題，各界仍在觀察 Omicron 擴散情形。

詹啟賢補充，假設疫苗針對單一病毒有 9 成保護力，對其他病毒保護力降至 50%，還是具備保護作用，儘管目前尚未出現新變異株疫苗，但可透過病毒基因定序開發。

針對疫苗產業發展，詹啟賢表示，全新疫苗從進入人體到取得藥證成功率僅 8.6%；以流感疫苗為例，過去細胞培養技術興起，市場原預期將會成為疫苗開發的主流，不過經過多年來，至今仍有 86% 的流感疫苗透過胚胎蛋來生產，顯示成本、生產良率與穩定性的重要。

詹啟賢說，後疫情時代代表生活回歸正常，從產業角度來看，過去兩年因應緊急情況，法規與市場出現重大轉變，而後疫情時代，法規審查將依循安全、有效原則，市場則降低政府介入，並著重藥品品質、成本與效率。

詹啟賢表示，後疫情時代台灣有 6 大機會與 4 大挑戰，機會面向包括醫學教育及其他相關學術機構、全民健保、法規制度、智慧財產、技術人才與語言能力。

台灣挑戰部分則有四大面向，分別為市場小、社會觀念分歧、關鍵領域人才不足以及國際競爭激烈，詹啟賢認為，台灣挑戰顯示台灣仍有反疫苗的思維、對國產自有產品信心不足、產業與金融資本市場操作略有差異。