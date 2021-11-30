〈國光生董座開講〉海外布局大躍進擴增倍數產能 將再建第二廠區

國光生 (4142-TW) 董事長詹啟賢今 (30) 日表示，旗下流感疫苗海外布局擴大，加上代工訂單成長，既有產能已供不應求並啟動擴產計畫，產能將倍數跳增，並已規劃建置第二廠區，增加研發項目。

國光生既有產能方面，流感廠年產能 1400 萬劑，充填一線年產能 1800-2000 萬劑，另外國衛院也有座細胞培養廠 200 升。

詹啟賢指出，疫苗銷售必須國際化，其中流感疫苗除了台灣、美國、歐洲、日本、中國市場外，今年新增俄羅斯市場病開始小量試賣，明年出貨量將有所提升，中國則與當地藥廠天道合作，已掌握明年 500 萬劑合約，未來每年訂單量將增加。

詹啟賢表示，因應海外訂單量成長，既有產能已達滿載，去年開始擴產產能，其中充填二線已取得 GMP 查廠認證，年產能達到 1 億劑，細胞培養廠將擴增 1000 升與 200 升生物反應器，另外也重啟破傷風疫苗原液廠，預計年底將進入臨床試驗，目標 2023 年 7 月提出商業量產。

國光生第二廠區方面，將導入研發實驗室、實驗動物房、微生物先導工廠、細胞培養先導工廠、多功能充填包裝廠、細胞培養廠等，擴大研發項目。

至於新冠疫苗開發方面，國光生花近一年時間，於今年 9 月獲得印尼政府核准執行一二期合併臨床試驗，其疫苗陸續登陸 WHO、NIH 網站；也針對新冠次世代疫苗來開發，其中評估去醣棘蛋白疫苗。