〈國光生展望〉新冠疫苗二期試驗受試者下月施打 明年中期中分析

國光生 (4142-TW) 在印尼執行的新冠疫苗二期臨床試驗，已完成 240 人收案，將於明年 1 月 3 日開始施打，預計明年中進行期中分析，並依據試驗結果設計三期臨床試驗。

董事長詹啟賢表示，雖然目前有各種病種變異株，不過疫苗開發仍以主流 ALPHA 病毒株為主，透過不同劑量進行人體臨床試驗。

國光生新冠疫苗二期臨床試驗，已在印尼完成 240 人收案，將於下 (1) 月啟動首波疫苗施打，半年內完成試驗，最快明年中進行期中分析，並同步規劃三期臨床試驗。

國光生二期試驗若順利完成，將會執行全球多國多中心三期試驗，依照國際標準收案近 3 萬人，後續會以各國法規申請常規藥證，初估三期臨床試驗至少需要花費 20 億元。

除了自行研發新冠疫苗外，國光生也與各國藥廠合作疫苗技術平台，包括與日本進行新世代流感疫苗，與俄羅斯、新加坡、瑞士研發次世代新冠疫苗，與韓國合作生物相似藥、澳洲則開發合成藥。

詹啟賢指出，新冠疫情將走向流感化，可能會與流感病毒類似，每年出現不同變異株，與國際夥伴透過技術合作打造新平台，可因應未來不同變異株情況，只需要調整基因即可生產疫苗。

詹啟賢強調，市面上的新冠疫苗仍不是完整的疫苗，隨著病毒變化、技術更新，期望未來新冠疫苗能與流感疫苗一樣，每年只要施打一劑即可。