面板廠產能利用率維持高檔 偏光板廠Q1淡季壓力緩

時序進入傳統面板廠淡季，但今年在貨運塞港、剛性需求支撐下，各大面板廠並未大幅調整產能利用率，連帶助推上游材料偏光板廠營運，展望明年，首季雖有農曆春節長假，但整體偏光板產能仍小於面板產能，預期偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW)、力特 (3051-TW) 營運仍可維持高檔。

今年面板需求維持強勁，下半年商用需求增溫也成功彌補消費需求衰退，加上面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近年積極調整營運體質，轉型有成，產業人士預估，面板廠第四季、明年首季產能利用率變動不大，且優於過往水準。

偏光板廠營運與面板廠高度連動，但過去幾年產能並未隨面板產能大舉開出，供需相對穩健，因此今年以來，明基材、誠美材、力特稼動率均維持高檔。

明基材近年就僅著重偏光產能去瓶頸，每年提升約 5% 產能，預估本季產能利用率將維持第三季近滿載狀態，雖然看明年偏光片供需並不會像今年吃緊，但估需求仍將大於 2020 年水準，加上跨足發展的醫材、電池隔離膜穩定貢獻，營運不看淡。

誠美材也認為在新應用需求增加下，營運將維持高檔，明年首季雖有春節影響工作天數，但營收估僅季減 5%，也將持續提升產品毛利率，日前董事會也通過將與銀行團聯貸 46 億元，力拚解除債務協商。

力特則持續透過活化資產調整營運，這幾年也跨入車用 HUD 市場、AR/VR 市場，供應國內大廠所需的偏光板應用，營運持續朝正向發展，明年同樣希望擴大切入高毛利產品布局，帶動整體營運再優於今年，公司也評估，現有產能再增 40% 訂單仍可應付。