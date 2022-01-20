〈國泰金經濟調查〉上市櫃去年營收亮麗 民眾股市樂觀、風險偏好走高

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 1 月國民經濟信心調查結果，受到 2021 年上市櫃企業營收表現強勁帶動，民眾的股市樂觀情緒與風險偏好皆提高。

國泰金指出，國發會最新公布的 11 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標皆上揚；本月調查結果顯示，景氣展望指數從 12 月的 4.6 大舉上升至 17.5 ，現況指數也從 12.8 走揚至 26.6 ；民眾薪資上漲預期指數走高至 16.2 ，也高於 12 月的 13.2，創調查以來新高，不過，大額消費意願指數則從 12 月的 11.6 小幅下滑至 11 ，主要是近期本土疫情升溫抑制民眾消費意願。

國泰金進一步表示，主計總處估計 2022 年經濟成長 4.15%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.44%，83% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 2.24%，預期 2022 年通貨膨脹率高於 2% 的民眾比例為 59%。

股市部分，2021 年上市櫃企業營收創新高，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好皆上揚。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數走高至 24.7 ，遠高於 12 月的 11.9，風險偏好指數亦上升至 19.9 ，也比 12 月的 15.2 高。