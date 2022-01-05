〈中華電總座開講〉元宇宙有四大關鍵因素 未來發展超乎想像

中華電 (2412-TW) 總經理郭水義今 (5) 日表示，在 5G、AI、區塊鏈匯集下，元宇宙未來發展將超乎想像，目前元宇宙有四大關鍵元素，包括沉浸式體驗、虛擬化分身、開放式創造、穩定化系統，其中，中華電已打造多個沉浸式體驗的娛樂應用。

郭水義指出，元宇宙的四大關鍵元素也需要配套來支撐，以資安最為重要，尤其連結不同宇宙時，所需要的去中心化身分系統、紀錄所有線上行為，以及虛擬世界資料安全性與隱私權問題，其次包含 5G 網路、AI、AR、VR、雲、區塊鏈、終端、平台與內容等。

在終端設備方面，郭水義認為，目前 VR 產品價位較高，用戶體驗待改善，此外，尚需要穩定、支援多設備與多操作的大型高速服務器；未來元宇宙的會議、體驗情境都需要結合雲、5G、AR、VR 等，因此還需要增加大量高品質的內容。

郭水義說，元宇宙由 5G、AIOT 打造出來的新環境，加上結合許多科技創造出無限可能的應用，目前最多的應用多為遊戲娛樂，而中華電 5G 開台一年半在此領域有許多成果，包過虛擬演唱、異地共演、多視角直播、沉浸式體驗等。

郭水義補充，沉浸式體驗透過 5G 高速率、低延遲特性，結合 8K 全面投影技術，打造沉浸式體驗展演，包括高雄流行音樂中心、故宮 AR 導覽、兩廳院 AR 等，都已展開。