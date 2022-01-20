寶齡將甩腎臟新藥美國分潤金包袱 全年每股純益上看5元創高

寶齡富錦 (1760-TW) 旗下腎臟新藥拿百磷美國專利將在下 (2) 月初到期，後續不需支付上億元的銷售分潤金給發明人，甩開費用包袱，寶齡每年每股純益將可跳增 3 元，今年加上快篩檢測需求加持，法人估全年每股純益將突破 4 元、上看 5 元創高。

寶齡過去取得腎臟新藥拿百磷美國發明人的開發授權，並需支付對方上市後銷售分潤金；隨著該美國專利將在 2 月初到期，且不得延期，寶齡後續不需再支付銷售分潤金。

拿百磷共有兩大適應症，分別為高血磷症與缺鐵性貧血症，寶齡在美國市場主要銷售高血磷症用藥，每年銷售額以雙位數增長，據了解，2019 年銷售額 1.11 億美元、2020 年攀升至 1.3 億美元，初估 2021 年也將逼近 1.45 億美元。

法人預期，寶齡今年無須支付拿百磷銷售分潤金後，約可貢獻獲利上億元，約每股純益 3 元，加上既有疾病治療藥品、預防消毒品、檢測試劑等穩定銷售下，今年整體每股純益有機會挑戰 5 元。

寶齡表示，雖然腎臟新藥拿百磷專利即將到期，不過 2025 年後才會有學名藥上市，短期內不會出現大量競爭對手且能穩住藥價，預期未來 4 年該新藥在美國銷售量將持續攀高。

寶齡拿百磷除了在美國銷售外，也有布局台灣、日本、中國等地區，其中在中國執行的三期臨床試驗已進入收尾階段，最快本季底解盲；日本則是陸續拿到高血磷症與缺鐵性貧血症兩項藥證，並在申請當地健保藥價。