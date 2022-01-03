寶齡乾洗手產品未哄抬價格 經營秉持誠信原則特此澄清

日前於 2021-12-30 檢調針對本公司生產「克菌寧酒精性乾洗手 75%」調查一事，寶齡富錦生技 (1760-TW) 以誠信原則經營企業，致力於公司治理，在維護企業形象及保障投資人權益的基礎上，將全力配合調查．惟對於近日市場傳言及揣測，皆未向本司查證．身為上市公司，本司需對廣大投資人誠信，特於此澄清．

寶齡富錦身為台灣上市公司，一直秉持健康、分享與關懷為企業使命，於疫情期間率先捐贈 COVID-19 快篩試劑予全台各縣市政府及衛生局、醫院、機關院所、社福團體及學校，捐贈總量逾六萬餘劑，並協助設立社區快篩站，期間更感念第一線護理人員的辛勞與無私的奉獻，捐贈公司生產之保健食品。公司更於 ESG 及企業永續經營上設置專責單位，持續耕耘並制定目標，朝向關懷偏鄉弱勢，節能減碳，降低空污及減少廢棄物排放等項目努力，成果斐然．

本公司自 1976 年創立自今，恪遵誠信原則及法規，全力配合政府政策．於疫情期間，為確保第一線醫療院所防疫物資充足，在原物料及國際運費高漲的情況下，不惜成本，加班生產「克菌寧酒精性乾洗手 75%」提供予無私奉獻的醫護人員使用．爾後適逢主管機關德政，由衛福部會同關務署將藥用酒精之進口稅金調降 10%，惟本公司非進口商，且進口商對本公司也未調降售價，故本公司無因降稅政策而受惠，反之本公司為因應國內疫情需要及全力配合政府防疫政策，協調國內供應商向國外另一製造廠以較高價緊急購入藥用酒精原物料以供應國內迫切需求，在總經理特別指示不斷貨 / 不缺貨的大原則下，協調生產單位配合加班生產。因此，於疫情期間本公司藥用酒精取得及生產成本增加，而在考量企業社會責任及關懷社會的前提下，該品項對外售價於疫情前後皆未曾調漲，所增加之成本，由本公司吸收．特此澄清絕無哄抬防疫物資價格一事．

另外，在酒精性乾洗手 75% 的產品上，於市場上存有眾多競品，消費者及購買單位有其自由選擇性，本司並非獨家銷售．且本司所生產之「克菌寧酒精性乾洗手 75%」主要銷售對象皆為配合政府防疫政策及醫療院所抗菌消毒所使用．