高雄鋼鐵人攜手寶齡捐贈飛確居家版快篩試劑予高雄市政府

歷經 2 個月的三級警戒，在指揮中心及國人的共同努力下，疫情終於露出曙光，在 7 月 27 日調降為二級警戒為有效確保疫情再次爆發，寶齡富錦 (1760-TW) 攜手高雄鋼鐵人與高雄市政府合作，並捐贈 1 萬 5 千份「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑居家版予高市府，由衛生局統籌分配給醫療人員與市民使用。



寶齡富錦發言人丁爾昆表示，身為台灣防疫上市大廠，對台灣土地有著濃厚情感及對公司企業社會責任的堅持，自新冠肺炎本土疫情爆發後，即積極著手與各縣市政府衛生局及醫療院所聯繫，主動捐贈 15 分鐘「飛確」Covid-19 新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，將重要的醫療資源提供給第一線防疫人員，期由企業扮演領頭羊的角色，與國人一起將對台灣的愛心實質化，團結一心，同島一命，再一次挺過此次疫情得挑戰，讓國人重回安全的生活環境。

市議員林智鴻表示，在 27 日台灣防疫警戒調降至二級後，各行業因應規範及場域都規劃不同防疫措施指引，後續會有許多的快篩需求，感謝寶齡富錦與高雄鋼鐵人隊慷慨解囊，捐贈家用抗原快篩試劑，取之於社會，回饋於社會，協助在降級後，相關產業的復甦及篩檢需求，能即時監測健康，為台灣防疫善盡一份心力。

今年加入 P.LEAGUE+ 的高雄鋼鐵人跟所有鄉親一樣關心醫護人員與國人的安全，高雄鋼鐵人由領隊吳同喬代表，攜手寶齡富錦共同捐贈給予高雄市政府，醫護人員站在第一線為全國人民而戰，擁有鋼鐵般意志的他們不辭辛勞，為台灣人的健康與安全把關，鋼鐵人球團希望成為他們鋼鐵般堅強的後盾，以實際行動支持台灣醫護也期盼紓緩醫療物資壓力，盡這份微薄心力，望助台灣早日脫離疫情。，也期待全民繼續保持警覺、多一份同理心，讓社會及早恢復正常運作，由衷希望新賽季的到來，能為高雄注入更多活力與希望。