疫情干擾 去年僑外投資件數、金額均年減約2成

經濟部投審會今 (20) 日公布去年僑外投資統計，受全球疫情延續、變種病毒干擾，導致各國跨境投資顯著下滑，統計去年共核准 2711 件僑外投資案、年減 20.68%，金額也下滑 18.24%，達 74.76 億美元 (約新台幣 2242.88 億元)，不過台商近年積極拓展全球布局，去年對外投資則逆勢成長。

投審會表示，去年陸資來台投資件數為 49 件，年減 45.56%，投資金額則達 1.16 億美元 (約新台幣 34.87 億元)，年減 7.97%，反映受美中戰略互動下兩岸關係、國際經貿情勢變化、經濟部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等影響。

投審會也統計，去年新設公司核准件數達 1694 件、投資金額達 13.32 億美元 (約新台幣 399.66 億元)，去年新南向國家來台投資則核准 529 件、投資金額達約 10 億美元 (約新台幣 300.17 億元)，主因是泰商泰金寶增資泰金寶電通。

對外投資方面，投審會去年核准 404 件，年減 21.71%，但投資金額逆勢成長，年增 6.73%，達 125.99 億美元 (約新台幣 3779.73 億元)，主要貢獻來自環球晶 (6488-TW) 投資德商收購世創電子、台積電 (2330-TW) (TSM-US) 申請在日本合資設立 JSAM 等。

對新南向、對陸投資方面，投審會統計，去年核准新南向國家投資件數 121 件、年減 30.86%，金額達 58.28 億美元 (約新台幣 1748.5 億元)、年增 105.97%，對陸投資件數則為 423 件、年減 10.95%，金額達 58.63 億美元 (約新台幣 1758.85 億元)，年減 0.73%。

另一方面，投審會指出，依美國商業環境風險評估公司 (BERI) 去年第 3 次投資環境風險評估報告，台灣投資環境列為全球第 4 名，顯示台灣投資環境對外資具吸引力，看好隨著全球疫情衝擊下降、逐步恢復跨境移動後，將再吸引僑外資回流。