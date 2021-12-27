〈國泰金看經濟〉估台灣最快明年6月升息 新台幣不會強升

國泰金 (2882-TW) 今 (27) 日舉行「經濟氣候暨金融情勢」發表會，對於升息議題，徐之強說，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，美國聯準會已經調整明 (2022) 年升息時程，將加深台灣央行升息意向，預期最快明年 6 月升息；匯率方面，料新台幣不會大幅升值。

徐之強表示，過去 3 個月 Omicron 變種病毒現世、通膨壓力上升，加上部份央行政策轉鷹，使國際股市波動加劇，主要地區金融情勢指數寬鬆程度大幅縮減，美國聯準會（Fed）已調整明年升息預估，市場認為 Fed 明年底前可能升息 2 至 3 碼，加深台灣央行升息意向，明年調升政策利率的可能性提高。

徐之強進一步指出，台灣央行前一次升息是 2011 年，已經超過 10 年，台灣利率只有下調，明年很可能升息，主要還是因為美國升息，台灣勢必跟著聯準會腳步，但明年第 1 季央行應會按兵不動，台灣升息步伐通常呈現「降息較快、升息較慢」，台灣前次是降息 1 碼，因此預期升息幅度會較緩。

徐之強預估，美國明年 6、9、12 月將會各升息 1 碼，以此進程來看，台灣央行可能最快明年 6 月升息，由於明年經濟表現較今年平緩，每次升息半碼可能性較大，除非通貨膨脹率很高，才會加大升息力道。

在匯率方面，徐之強表示，從過去歷史可以看到，上次美國縮減購債後，美國利率就上升，明年若聯準會升息，美元指數升值，新台幣升值壓力就可能減緩，明年新台幣預估會在 27.5 元至 28.5 元兌 1 美元之間，不會見到大幅升值。