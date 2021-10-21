白宮為縮小版支出法案擬定「B計畫」 將推新富人稅、擱置企業加稅

美國總統拜登和民主黨議員正努力在本周結束前，就金額數兆美元的支出法案達成協議，路透報導，拜登考慮放棄提高企業稅率至 28% 的計畫，是迄今做出的最大讓步。華盛頓郵報、美聯社等也報導，白宮顧問團正在研擬加稅「B 計畫」，不會大幅提高公司稅率，並對億萬富翁的資本利得及企業庫藏股徵稅。

白宮和國會山莊的民主黨領導人正在談判，縮減龐大的加稅和支出法案，同時一併推動總額 1 兆美元的基建案。

原本的加稅和支出法案擬將企業稅率由現行的 21% 提高到 28%，但此舉在民主黨內遭遇重大阻力，例如掌握參議院關鍵支持票的亞里桑納州議員席納瑪 (Krysten Sinema)，就反對提高企業稅、富人稅和資本利得稅。

路透報導，參與白宮閉門會議的一名知情人士透露，如今拜登考慮放棄大幅提高企業稅率至 28% 的計畫。

知情人士透露，比起調高企業稅，調高個人所得稅的可能性更高。但這些計畫尚未拍板，仍可能改變。

華盛頓郵報、美聯社等也報導，為爭取過關，白宮顧問團正在研擬加稅「B 計畫」，包括對億萬富翁的資產徵稅、對企業的庫藏股計畫徵稅、制定最低企業稅率。

美聯社指出，加稅計畫的最新調整，可能讓民主黨進步派和一些溫和派感到失望，因為他們向來主張提高富人稅並扭轉川普執政時期的減稅政策。但拜登政府顯然認為，改變加稅提案是推動法案過關的必要舉措。

拜登的社會支出法案原本規模是 3.5 兆美元，如今民主黨正努力朝低於 2 兆美元的方向努力，讓方案更小、更可行。這也愈來愈接近另一位掌握參院關鍵支持票的議員曼欽 (Joe Manchine) 理想的 1.5 兆美元。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周三向記者說：「總統知道他無法拿到想要的全部。但國會也沒有任何一個議員辦得到，這就是妥協。」拜登也坦承，財政支出計畫必須縮小規模，但預測最終能在國會過關。