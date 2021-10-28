民主黨富人稅提案遭擱置 馬斯克：對超富課稅效果杯水車薪

美國參議院民主黨人公開富人稅構想，將課徵未實現資本利得稅替預算案找財源，但提案細節出爐數小時就遭到擱置，前途渺茫。在此同時，拜特斯拉 (TSLA-US) 股價大漲之賜，全球首富馬斯克持續膨脹，如今和排名第二的貝佐斯合計坐擁將近 5000 億美元財富。

針對富人稅，馬斯克周三 (27 日) 在推特發文抒發己見，他表示向億萬富翁課稅對減輕美國債務負擔只能發揮杯水車薪的效果，支出才是真正的問題，就算向超級富豪加稅 100%，政府還是得向普羅大眾徵稅才能彌補財政缺口，「這是基本數學問題」。

取自馬斯克推特。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克今年來財富增加 1223 億美元。目前馬斯克的身價約 2920 億美元。而貝佐斯目前身價 1960 億美元，兩人加起來幾乎快 5000 億美元。

此外，美國前十大富豪包括比爾 · 蓋茲、祖克伯等人，資產總和達到 1.4 兆美元。

未實現資本利得稅提案被擱置

在民主黨內反對聲音下，提案的美國參議院金融委員會主席 Ron Wyden 周三堅持計畫並未胎死腹中，只是調整做法，變成對年所得超過 1000 萬美元的人，在最高所得稅率外加 3% 稅率。根據眾議院籌款委員會主席 Richard Neal ，未實現資本利得稅提案太過複雜，難以實行。

彭博指出，如果 Wyden 提案通過，馬斯克和貝佐斯五年內合計需繳納一次性的 1000 億美元稅金，但這筆錢對超級富豪來說，根本微不足道。

馬斯克財富增值，部分原因是他好幾年不曾賣掉特斯拉股票，而是用這些股票當作抵押品向銀行貸款。根據去年 12 月的監管文件，他在摩根士丹利、高盛、美國銀行有 5.15 億美元個人貸款。

馬斯克也曾透露自己拿一些 SpaceX 股權作擔保品貸款，但未說明數目。

(本文不開放合作夥伴轉載)