知情人士：甲骨文將在20日宣布收購醫療公司Cerner

據報導，有知情人士表示，雲端企業服務巨頭甲骨文 (ORCL-US) 將在美國時間週一 (20 日) 上午宣布收購電子病歷公司 Cerner (CERN-US)，收購價格預期約為每股 95 美元。

報導指出，CNBC 記者 David Faber 在推特上透露，甲骨文預期將在美國時間 20 日早上向外界宣布，以大約每股 95 元的價格，通過全現金的方式對 Cerner 進行收購。不過，甲骨文和 Cerner 對此皆無做出回應。

華爾街日報 (WSJ) 首先在日前提出相關報導，稱兩家公司正在談判收購相關事項，並且此筆交易價值可能達到 300 億美元，屆時將成為甲骨文有史以來最大的交易，也是今年大規模收購案之一。

Cerner 主要致力於數位醫療領域，為醫院、醫生設計病歷資料儲存與分析的軟體，目前市值 230 億美元。預計甲骨文將開價約 300 億美元溢價收購。消息傳出後，Cerner 上週四盤後大漲 22.66%。Cerner 上週五收漲 12.93%，報 89.77 美元。

甲骨文是目前最大的雲端企業服務商之一，該公司在醫療保健領域也佔有一席之地，為醫療保險公司、醫療保健供應商和公共衛生系統提供數據分析，未來若收購 Cerner 將能進一步為醫療體系提供軟體服務，更能夠在該領域中鞏固地位。

甲骨文過去也曾進行過幾筆大型的併購，像是在 2005 年時以 100 億美元收購軟體公司 PeopleSoft，並曾經在 2016 年以 90 億美元收購雲端軟體供應商 NetSuite。