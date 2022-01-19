宣明智：電動車產值估達6兆美元 台灣將成全球IC設計重鎮

聯電 (2303-TW) 榮譽副董事長宣明智今 (19) 日接受影音媒體專訪，會中指出，整體電動車產業約莫是 6 兆美元，是相當不得了的數字，尤其未來電動車需要用到更多半導體，台灣將被依賴更多，更看好台灣 IC 設計未來全球市占率將自 25%，攀升至 45-50%，成為全球 IC 設計重鎮。

宣明智指出，單從小型電動汽車產值來看，總產值高達 1.98 兆美元，是晶圓代工業的 20 倍大，也比 PC 與手機合計的產值大出 1 倍，且比較三大產業，PC 產品相當標準化，手機則有一些差異，但電動車是差異化相當大的產品，並講究國內製造。

依現今各個國家的法規來看，最快已有國家 2030 年禁賣油車、慢則 2040 年，以一輛車的開發周期回推，台灣業者必須在 2025 年成為優秀供應商，才有辦法搶食這塊市場。

宣明智也表示，台灣產業當年跟著特斯拉成長，已身在電動車供應鏈之列，具有產業利基點，未來電動車也要用到更多的半導體，1 輛電動車可能使用超過 250 顆晶片，相較傳統油車 40 顆大幅成長，全球將來會更依賴台灣。

尤其電動車設計變動得會更快，傳統油車 7-10 年進行大改款，中間 3-5 年小改款，電動車則是 5 年就大改款，中間進行小改款，變成「智慧型手機化」，而在改款過程中，車廠須開始思考要運用哪類 IC，就需要業者幫忙設計與製造。

依台灣半導體產業現況來看，晶圓代工全球市占率高達 75%，IC 設計則約 25%，預期未來在電動車引領下，將上升至 45-50%，成為全球 IC 設計重鎮。