〈全國電展望〉看好三大營運動能 今年營收續拚成長

連鎖通路商全國電 (6281-TW) 總經理林政勳今 (19) 日表示，看好今年有三大營運動能，包括四月將受惠五倍券挹注業績、重新調整 30-40 家門市及電商優化，今年營收續拚成長。

林政勳解釋，五倍券將到今年 4 月到期，以過去三倍券銷售經驗來看，發放前期業績最佳，其次為票券將結束，若加上四月天氣明顯變熱，將進一步帶動家電產品銷量。

全國電電商平台 2019 年底上線，去年全年營收年增 2 倍，林政勳強調，目前營收比重不到 5%，電商平台定位是延伸實體服務，包括品牌官網、產品資訊與價格等，短期會先新增多樣化產品、優化使用介面，預期營收比重不會有大幅度跳增。

林政勳指出，去年 1 月受惠寒流來襲，暖氣機銷量暴增，墊高營收基期，而今年冬天比較不冷，導致暖氣機銷量不及去年，所幸冰箱、洗衣機、電視等大型家電支撐，業績年增雙位數，有望帶動本季營收優於去年同期。

林政勳認為，去年 5-7 月疫情爆發，國內居家辦公帶動筆電等通訊消費產品出貨量提升，以及去年底五倍券發放後，業績大幅成長，兩項因素將成為今年營收成長的挑戰。

全國電指出，目前以日系冰箱供貨較吃緊，為因應部分商品未來會再出現缺貨及銷售旺季即將到來，已積極提前備貨、增加庫存。