調查：87%在台美商看好2022台灣經濟 71%擔憂電網韌性

台灣美國商會今 (19) 日發布「2022 商業景氣調查」報告，在受訪的美國企業中，高達 87% 對於台灣未來 12 個月的經濟表現有信心，83% 正面看待未來 3 年表現。不過，有高達 71% 受訪者表示擔心台灣電網韌性。

調查也指出，有高達 90% 受訪者表示，對其所屬企業或機構，未來 12 個月的營收成長具有信心，可望改寫歷史新高；91% 受訪者則表示，對於未來 3 年企業前景有信心。

台灣美國商會表示，2021 年對世界經濟是充滿挑戰的一年，台灣以強勁的經濟表現再次展現其韌性，由於全球對台灣產品出口需求仍高，預計台灣經濟今年將持續穩健成長。從此次調查趨勢可反映出，會員企業對於台灣經濟前景高度樂觀。

根據調查結果顯示，受訪者認為，在總統蔡英文任內，政府應當優先關切能源 (61%)、COVID-19 疫情控制 (46%)、兩岸關係 (42%) 以及與美國和其他夥伴洽簽經貿協定 (42%)。

在能源政策方面，相當多的受訪者對於供電穩定 (78%)、電壓穩定性 (74%)、電力成本 (61%) 和綠能進展 (73%) 表示擔心，相較去年的數據，均有雙位數稱加。此外，高達 71% 受訪者表示他們擔心電網韌性，這是今年新增的調查項目。

本次調查中，約有 79% 受訪者表示，中美競爭對於其企業產生實質影響。有逾 42% 受訪者認為，中美競爭對於台灣帶來正面影響，相較去年下降了約 8 個百分點，今年有較高比例的會員企業認為帶來負面影響。

在洽簽經濟協定方面，逾 65% 受訪者支持與美國談判達成雙邊貿易協定，而 62% 支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)。

