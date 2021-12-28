華碩搶攻智慧醫療商機 攜手北榮簽署MOU

品牌大廠華碩 (2357-TW) 積極布局醫療事業，今 (28) 日宣布與台北榮總簽訂智慧醫療合作意向書 (MOU)，將結合醫療與產業的跨領域優勢，共同促進台灣智慧醫療發展、搶食醫療商機大餅。

華碩董事長施崇棠表示，華碩積極發展智慧醫療應用，未來將進一步與北榮產研策略合作，深化台灣在醫療與雲端軟體兩大領域的國際能見度，雙方也將共創智慧醫療服務平台，開拓具實作成績的智慧醫療新里程碑，引領醫療數位轉型。

北榮近年也成立智慧醫療委員會、醫療人工智慧發展中心，進一步推動人工智慧門診、人工智慧日照中心等業務，北榮院長許惠恒指出，未來將整合醫療人工智慧、電子病歷系統，提升醫療品質、醫院營運效能。

華碩表示，智慧病歷平台是以華碩 AI 研發中心開發的雲端軟體服務 (SaaS) 為核心，運用 ASR 語音辨識、NLU 自然語言理解、深度學習及大數據分析等 AI 技術，將醫病互動過程中重要症狀關鍵字、病史資訊，自動轉為結構化病歷進行即時初步分析，用以支援臨床決策。

除與北榮合作外，華碩在智慧醫療布局上，也透過旗下 AI 研發中心 (AICS) 結合振興醫院、台北慈濟醫院、彰化基督教醫院、中山醫璇大學附設醫院等國內醫療院所，共同發表五大智慧醫療應用，協助國內醫療數位轉型。