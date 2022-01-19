華碩拓展醫療應用 拚兩年內打造數位原生醫院

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (19) 日宣布與陽明交大、北榮體系關渡醫院合作簽約，共同拓展智慧醫療應用，華碩將協助關渡醫院導入次世代醫療資訊系統 xHIS，並預計利用兩年時間，完整各 AI 模組上線，將關渡醫院打造成數位原生醫院。

華碩董事長施崇棠也親自出席簽約儀式，他表示，華碩近年持續朝科技醫療整合努力，而關渡醫院與華碩總部都位在關渡地區，雙方希望利用科技，同時以關渡醫院為中心，共同建立服務關渡地區 5 萬人的社區照護模式。

施崇棠說，台灣擁有世界一流的醫療服務、具競爭力的高科技產業，但觀察多年來大型醫院難以統合與技術升級的資訊系統，導致創新的 AIoT 醫療照護服務難以落地。

施崇棠進一步指出，華碩一年前即提出次世代醫療 xHIS 平台系統，投入近百位工程師打造以數據為核心的共通平台，並採用結構化病例 AI 模組、醫療語音 AI 模組，也將平台建立在 AI 超級電腦台灣衫二號上，建構雲原生開放平台。

施崇棠期望，運用兩年時間打造關渡醫院成為數位原生醫院，並完成所有 AI 模組上線，2024 年完成全院系統更新，進一步開啟關渡雲端智慧醫院模式，引領台灣智慧醫療發展。

關渡醫院院長陳亮恭則表示，近年持續擴大智慧醫療照護體系布局，以關渡醫院為例，現階段除運用各大科技企業醫療產品，如華碩次世代醫療資訊系統、宏碁 (2353-TW)AI 視網膜病變篩檢、胸部 X 光輔助、外骨骼機器人等，也透過雲平台整合資料，讓資料彙總頻率從過去一個月縮短至一天。