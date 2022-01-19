LINE Bank客戶數突破80萬戶 用戶最愛即時回饋、便利轉帳功能

純網銀 LINE Bank 今 (19) 日表示，營運成長穩健，整體客戶數已經超過 80 萬戶，動卡率將近五成，經市調公司益普索調查顯示，LINE Bank 獲得用戶回饋整體服務滿意度達 85% 的肯定，其中，用戶最讚許的前三名服務，分別是消費紀錄即時通知（滿意度達 97%）、刷卡消費即時給點回饋（滿意度達 96%）、好友轉帳（滿意度達 96%），顯示用戶喜愛使用 LINE Bank 進行日常消費、即時回饋與便利的轉帳功能。

適逢農曆新年且疫情再起，民眾避免群聚、減少實體接觸，LINE Bank 建議可採「手機發送紅包」，若轉帳給 LINE 好友不必記得帳號，只要一鍵輸入金額即可轉帳給對方，更享每月手機跨行轉帳 88 次免手續費的優惠。

至於開始準備紅包的現鈔，身為純網銀的 LINE Bank，雖然沒有實體分行，仍可透過全台灣所有銀行的 ATM，民眾可持 LINE Bank 簽帳金融卡至全台 ATM 提款，或透過無卡提款服務至 ATM 提領現鈔，也享有每月合計 ATM 跨行提款 5 次免手續費。

此外，民眾也陸續收到年終獎金，LINE Bank 鼓勵用戶存下過去辛苦一年獲得的果實，宣布「定期存款」優惠利率延長至 2022 年 2 月 28 日，期間內開立定期存款，即享一年期利率 1.1%、兩年期利率 1.2%，整筆存入可選擇每月領息，享受被動收入的懶人理財法，也可選擇到期領息，體驗到期時一次領回利息的成就感。

而「夢想帳戶」優惠利率也延續至 2022 年 3 月 31 日，設定目標金額跟時間後，再每月定期存錢，最適合新年度規劃完美存錢計畫的用戶。「夢想帳戶」三階段階梯式加碼利率最高可達 0.75%，若目標存期 12 個月，含加碼利率最高利率可達 1.60%，幫助用戶無痛存錢再賺超優利息。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，純網銀在農曆春節期間，24 小時視訊客服、電話客服及智能客服不打烊，更陪伴用戶處理日常金融各種事務。倘若想以現金包紅包，可持卡片或利用無卡提款功能享受全台 ATM 的提款服務，民眾與親友聚會可以享受手機轉帳免手續費優惠。迎來 2022 金虎年，會持續秉持用戶至上的原則，提供絕佳的服務和並持續優化用戶體驗。