自己組的樂高保單問世！ 國壽首創個人保險數位平台

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽今 (13) 日宣布，推出個人保險數位平台「自由配」，首創將包含多種保障項目的「套裝型保險商品」拆解為單一保障的「元件型保險商品」，讓用戶能根據當下需求與預算，彈性自選保障、輕鬆自組保單，總經理劉上旗表示，此舉可想像成樂高保單，用戶能彈性自組保險組合。

由於元件型商品與個人化體驗已是發展保險科技不可逆的發展趨勢，國泰金從產險的電商式投保平台「BeSafe 享出門」、團險的「國泰團險數位家 groupins+」再到個險的「自由配」，保險創新藍圖更完整。

劉上旗表示，「自由配」提供多元的一年期保障型商品，給付條件單純、保費公開透明，不論是毫無頭緒的保險新手，或是想強化特定保障缺口的保險熟客，都能自主地在「自由配」數位平台上瀏覽與選擇保障項目，並可搭配專業客服顧問，快速獲得合身與合意的保障。後續更能直接透過「CVX 泰好保」遠距服務或是業務員，於線上或線下完成投保流程。

劉上旗指出，國壽於 2018 年偕同集團啟動數位轉型工程，國泰人壽 APP 截至 2021 年 11 月底，用戶數已超過 160 萬，月活躍用戶數則突破 40 萬，較 2020 年同期成長 4 成；內部調查也發現，68% 用戶期待能透過簡易的操作平台，自行搭配保障項目，而預算低於 1 萬元的客群，對於制式化保單滿意度也較低，「自由配」的保險因此應運而生。

國泰人壽數位轉型辦公室協理廖玉如表示，對於許多用戶、尤其是年輕的數位原生世代而言，一般的制式保單無法滿足需求，而保障型商品相對又是比較複雜的商品，理賠、保單條款的文字對用戶進入門檻高；而現在有更多年輕族群非常清楚自己的保障缺口，在網路上做足資料，希望在有限預算內獲得「剛剛好」的保障。

廖玉如進一步說明，「自由配」設計上以客戶視角出發，透過深度訪談及超過 5000 份問卷，挖掘用戶的保障偏好以及可負擔的預算，來作為保險商品規劃的依據。例如將用戶最在意的理賠種類與項目，拆解成 7 個主約與 6 個附約，讓用戶能根據需求與缺口購買單項保障，也藉由了解用戶的險種搭配偏好來設計「人氣套餐」，包括：新冠復健、一個人變老、先進醫療、兼差外送族，即便沒有想法的用戶也能快速上手。其中，在「一個人變老」套餐中，用戶每月不用千元，即可獲得住院、實支與長照等保障，在有限預算內一樣能得到合身與合意的保障。