Gogoro獲二大新投資者支持 Q1有望如期完成SPAC交易

電動機車廠 Gogoro 今 (18) 日宣布，與公開交易的特殊目的收購公司 (SPAC) Poema Global Holdings Corp.(PPGH-US) 今 (18) 日獲策略夥伴 Hero MotoCorp 和 Engine No. 1 以及其他投資人的私募增資 (PIPE) ，超額認購的資金自 2.57 億美元再提高至 2.85 億美元；而 Gogoro 近期已提交 F-4 申請資料，有望在第一季如期完成 SPAC 交易。

Gogoro 表示，迎來 2 家新投資人參與私募增資，分別是全球最重要的摩托車和速克達製造商領導者 Hero MotoCorp ，以及以 ESG 思維來創造長期價值的策略投資集團 Engine No. 1。

Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森表示，Gogoro 正在改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口稠密城市的交通成功轉型，現有的私募增資 (PIPE) 是由一群世界級的投資者鼎力支持，包括策略夥伴鴻海、印尼最大的科技集團 GoTo Group。

而 Gogoro 現有及新增的金融投資夥伴則有美國 Generation Investment Management、新加坡淡馬錫基金 (Temasek) 與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。

Gogoro 財務長 Bruce Aitken 表示，去年營收超越原本的財務目標，近期已提交 F-4 申請資料，有望在第一季度如期完成 SPAC 交易。

Gogoro 自 2015 年開始銷售至今，已累計創造營收逾 10 億美元，並取得超過 45 萬個電池交換合約用戶，未來目標加速在全球擴張多元業務，包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。