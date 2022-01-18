外資逢高調節台積電1.4萬張 提款近94億元

台股今 (18) 日開高走低，終場收最低 18378 點，下挫 146 點，失守五日線，外資也終結連五買，大賣台積電約 1.4 萬張，提款近 94 億元，其餘面板族群友達 (2409-TW)、富采 (3714-TW)、和鑫 (3049-TW)、南茂 (8150-TW) 等也全數遭狙擊。

三大法人今日合計賣超 93.35 億元，外資賣超 68.61 億元，投信買超 10.75 億元，連四買，自營商賣超 35.45 億元，期貨方面，外資期現貨不同調，回補空單 1431 口，空單未平倉口數降至 24203 口。

觀察外資賣超對象，繼連五買台積電後，今日逢高獲利了結，賣超張數近 1.4 萬張，冠居所有個股，同時也持續賣超中鋼、近 1.1 萬張，指數型 ETF 也隨著 Fed 即將升息逐步調節，包括國泰費城半導體、國泰台灣 5G+、元大台灣 50、中信中國高股息皆入列賣超前 10 名。

外資買超則因台股下跌，大買反向指數型 ETF 國泰台灣加權反 1、元大台灣 50 反 1，買超近 1.9 萬張、1 萬張，加上即將升息，外資持續買超金融股，如中信金、兆豐金、永豐金等，張數皆達 7000 張以上。

投信、自營商在富采對作，投信買超 3039 張、自營商則賣超 1056 張。