台積電變臉、電子漲幅回吐 台股翻黑急殺146點收18378點

美股周一休市，台股今 (18) 日走勢震盪，盤中一度上漲至 18575 元，儘管金融、高價股獲資金點火，但受台積電壓盤影響，電子權值股漲幅逐漸收斂，終場仍不敵賣壓，並在尾盤急殺跳水，指數下挫 146.8 點，收在 18378.64 點，成交值 2618.62 億元。

櫃買指數尾盤翻黑下挫 0.17%，收在 223.79 點，成交值 796.13 億元。上市櫃成交值合計 3414.75 億元。

台積電昨天創新天價後，今天隨即湧現獲利了結賣壓，終場重摔 3%，收在 662 元，市值下滑至 17.16 兆元；聯發科、聯電同步翻黑，鴻海、國巨主要電子權值股午盤後漲幅也都回吐；不過，大立光擺脫法說陰霾，股價終於回神，終場漲逾 1%，守住 2100 元。

台灣 50 大成分股漲多於跌，台塑四寶中以台塑化最為強勢，台塑維持上漲走勢，南亞則收黑；金融股展開反彈，富邦金、國泰金、兆豐金等均在盤上表現；聯詠、和碩、中租 - KY、南電、廣達等也有 1-3% 的漲幅；不過，中鋼相對有壓，股價下挫逾 1%。

權王台積電回檔休息，市場資金回流千金股，在比價效應下，台股一度再現 12 千金榮景，IP 廠力旺擺脫頹勢，強漲 6%，股王矽力 - KY 一度重返 4000 元大關，譜瑞 - KY、AES-KY 等漲勢也不俗，排名第 12 高價股的世芯 - KY 最高漲至 1005 元，此外，IPO 新兵力智、瑞鼎也延續漲勢，力智直逼 900 元關卡。

航運股方面，陽明今天一度面臨百元關卡保衛戰，近午盤時湧入買盤支撐，帶動股價走揚，終場漲近 1%，長榮、萬海則收平盤，航運族群普遍走低，先前強勢的宅配通、嘉里大榮賣壓偏重，下跌 3-5%，航空雙雄也下跌超過 1%。