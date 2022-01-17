台股登萬八投資人卻落跑 Q4大戶、散戶交易人數連兩季下滑

台股去 (2021) 年第 4 季登上「萬八」新高，但投資人氣卻有退潮跡象，根據證交所公布最新交易數據，去年第 4 季包括大戶、中實戶與散戶交易人數連兩季縮減，其中大戶交易人數跌破 5000 人降至 3791 人，中實戶也跌破 4 萬人降至 30463 人。

聯準會預告升息引發股市拉回重挫，台股投資人在指數登上「萬八」後選擇獲利了結先行退場，單季交易金額 5 億元以上的大戶，從第 2 季的 5990 人連續下滑兩季，到第 4 季只剩 3791 人。

單季交易金額在 1 億至 5 億元的中實戶，單季交易人數同樣直直落，第 2 季交易人數還有 48826 人次，到了第 4 季跌破 4 萬人關卡，僅剩 30463 人，人數驟減近 4 成。

散戶同樣出現退場潮，去年第 2 季單季交易人數還有 4.3 萬餘人，但第 3 季起連續兩季下滑，去年第 4 季單季交易人數只剩 4.1 萬餘人次。

單季交易人次下滑，當沖熱度也有降溫跡象，12 月當沖成交值占比仍有 40.02%、平均每日當沖戶數: 128090 戶，但比起 11 月當沖成交值占比 41.68%、平均每日當沖戶數: 152691 戶，戶數與比重均下滑。

整體而言，第 4 季自然人交易比重已經跌破 7 成，占集中市場總成交值比重為 65.78%；另外，外資交易比重為 26.34%、國內法人則為 7.88%。