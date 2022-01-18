〈台電年終記者會〉備轉容量達逾280萬瓩 今年供電無虞

台電今 (18) 日舉辦年終記者會，外界關注今年供電問題，總經理鍾炳利回應，台電對冬季、夏季均設定備轉容量達一定水準，今年將確保容量率維持在 280 萬瓩之上，加上有去年旱情影響水力發電的經驗，認為隨著大型機組歲修完成，陸續歸隊後，今年供電無虞。

對於外界擔憂未來 2-3 個月供電燈號將亮出代表供電吃緊的黃燈，鍾炳利說，黃燈仍代表備轉容量率達約 8%，由於大型機台安排在冬季進行歲修，也影響供電分母分子，因此定義上，備轉容量率有可能會低於 10%。

若以絕對數字來看，鍾炳利指出，台電將維持兩組大型機組、一組中型機組備轉，合計備轉容量將維持 280 萬瓩之上，冬季則仍會安排機組進行歲修，預計夏季全數歸隊，加入供電行列。

由於去年國內水情不佳，碰上百年大旱，嚴重影響水力發電，甚至造成去年 513、517 全台兩度跳電，鍾炳利表示，去年光德基水庫 170 萬瓩水力電廠，只能用 25 萬瓩，影響程度大，但目前多數水庫蓄水率都維持在 95% 以上，德基水庫甚至接近滿水位，可望確保跳電事件不會重演。

綠能發展上，鍾炳利說，台電持續配合政府政策執行，主要工作則是併網、提供足夠饋線，目前離岸風電輸電所需的饋線、升壓站、輸電設備都已準備好了，可滿足再生能源業者需求。

另一方面，台電今日也宣布與宜家家居 (IKEA) 合作，透過「以租代買」家具產品服務化模式，改造總部員工餐廳，台電認為，以租代買模式將可減少購買、維護、廢棄處理成本，估可減少約 6 公噸家具廢棄物，等同減少約 20 公噸碳排放。