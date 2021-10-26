長科*Q3每股賺1.61元飆新高 Q4營收續衝新猷

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (26) 日公布第三季財報，受惠導線架價量齊揚，毛利率、營益率、淨利率三率三升，稅後純益達 5.72 億元，季增 84%，年增 107%，創下歷史新高，每股稅後純益 1.61 元，且隨著客戶需求續強，長科 * 預期，第四季營收高標上看 35 億元，將再度改寫新猷。

展望第四季，長科看好，隨著客戶訂單熱度不減，加上產品價格仍有向上空間，以新台幣 27.9 元兌 1 美元匯率推算，營收估達 33.2-35 億元，季增 0-5%，毛利率約 27.5-29.5%，營益率也達 18-20%，將持續觀察中國缺電影響，並做好因應措施。

長科 * 指出，第三季營收、獲利雙雙成長主要受惠四大因素，包括客戶訂單暢旺、產品組合優化、生產效率提升和產品漲價效應，至於中國 9 月底祭出限電令，對公司營運影響不大。

長科 * 第三季營收 33.29 億元，季增 8%，年增 39%，毛利率 28.2%，季增 5.5 個百分點，年增 8.7 個百分點，營益率 20.6%，季增 5.5 個百分點，年增 10.2 個百分點，稅後純益 5.72 億元，季增 84%，年增 107%，每股稅後純益 1.61 元。

依產品組合來看，長科 * 前三季 QFN 營收比重從去年同期的 11% 上升到 17%，蝕刻製程的營收比重也自去年同期的 37% 提升至 43%，應用別則隨著車用客戶需求強勁，營收比重明顯較去年同期攀升，自 20% 躍升為 30%。