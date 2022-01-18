搶人戰開打四大會計師事務所喊調薪 勤業眾信調幅達10%

四大會計師事務所留人陸續祭出調薪政策，勤業眾信宣布今年基層員工調薪 10%，資誠也宣布今年平均調薪幅度約 9% 以上。

勤業眾信總裁柯志賢今 (18) 日表示，將全面推動「Well-being 人才政策」，提升員工的薪資待遇，薪資調幅將優於軍公教 4% 水準，其中基層與新進人員調幅更高達 10%。

在工作環境部分，柯志賢則說，為了讓員工更具彈性的工作場域與自主權，將採取混合辦公模式，放寬每周一天與大節日前一天的便服日；另也將實施全球人力調派計畫，讓員工可以累積海外團隊經驗，以提升資歷與職涯資本。

資誠會計師事務所則表示，考量物價通膨與市場調薪等因素，今年員工薪資調幅可達 9% 以上；在工作環境部分，目前員工每個月有 7 天可申請在家辦公，為鼓勵員工提升數位技能，也有數位進修制度，員工可透過線上進修取得資誠數位徽章。

安永聯合會計師事務所表示，即使疫情嚴重影響全球經濟，安永全球業績仍表現突出，安永在提供員工的薪資福利上，一向也位居四大會計師事務所之首，未來也會持續提供員工具競爭力的薪資福利。

安永表示，對所有新進員工皆提供完整的培訓，以培養員工們足夠的專業知識及軟實力，如 EY Badges 數位徽章認證制度及免費獲得國外知名大學 EMBA 學位，同仁透過所內的線上學習平台，聚焦於數位審計、資訊安全、數位風險及轉型等未來商業職能，讓自身技能更加多元化，並於進修後能獲得相應的勳章標誌。

安永規劃在未來三年投資 100 億美元推動 NextWave 全球策略發展，包括提升員工、客戶、社會、財務等四大核心價值，尤其是積極培訓員工具備數位化技能，員工再以數位化工具協助客戶創新轉型。

KPMG 安侯建業則說，最近已經完成相關部分績效考評也完成調薪作業，今年將持續整合資源並調整同仁薪資，希望能吸引更多跨領域等優秀人才。