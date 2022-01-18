搭精品成長趨勢 SOGO估今年營收將突破440億元

遠東 SOGO 百貨董事長黃晴雯今 (18) 日宣布，儘管近期本土疫情再起，但今年 SOGO 仍定下全年營收 443 億元的目標，年增 1%，並持續看好精品的成長力，SOGO 主管更直指，精品業推新速度快，消費者購買力可說是無底洞，暫未觀察到成長趨緩的趨勢。

黃晴雯指出，SOGO 復興館擁有精品五大霸主品牌，包括 HERMES、CHANEL、LV、CARTIER 和 GUCCI，即便精品業種已於 2020 年年成長 20%，去年更再成長 30%，合計精品銷售占總營收比重已達 20%，狀況可說是「好的不得了」。

黃晴雯進一步分析，近幾年精品積極拓展新客群，透過聯名、跨界合作有效導入年輕客群。

SOGO 資深副總經理吳素吟更直指，由於精品出新品速度相當快，可說是買不完的無底洞，加上年輕族群很敢花，因此，即便過去兩年成長幅度已大，仍未看到趨緩現象。

除了精品成長動能續強，SOGO 計畫將再改裝忠孝館 3-4 樓女士服裝，並持續導入新潮牌，藉此強化年輕客群的黏著度。

另一方面，對於疫情，黃晴雯強調 SOGO 嚴正以待，但仍會發出 2-3 個月年終獎金、規劃加薪 4% 留住零售人才，並發放禮券鼓勵員工儘快施打第三劑疫苗。

而 SOGO 也表示，目前百貨買氣並未明顯受這波疫情的衝擊，年節採買需求仍有符合既定目標。