學名藥廠祥翊明登陸興櫃 抗癌針劑將搶攻近70億元商機

學名藥整合開發公司祥翊製藥 (6676) 預計明 (19) 日登陸興櫃，公司表示，與美國合作夥伴研發的抗癌針劑藥品，已向美國 FDA 提出藥證申請，將搶攻美國 2.4 億元 (約新台幣 66 億元) 市場商機。

據研調機構 Resaerch and Markets 報告顯示，隨著各國政府樽節醫療支出、大量品牌藥專利到期，學名藥市場規模持續向上成長，2020 年全球學名藥市場規模 3710.4 億美元，預估 206 年將達到 5644 億美元，年複合成長率維持 9-12%，成長率高於整體製藥產業。

祥翊鎖定高門檻學名藥市場，可自行開發關鍵原料藥，確保原料藥供應穩定，2017 年在美國上市第一項學名藥產品後，至今共有 5 項產品在美國上市。

祥翊另有三項產品送件至美國 FDA 審核中，其中抗癌針劑藥品 CPA 可用於治療淋巴癌、白血病、卵巢癌及乳癌等，由祥翊自行開發製造原料藥、垂直整合粉針，並與美國銷售夥伴合作發展水針產品，搶攻美國 2.4 億美元市場；其他兩項產品適應症為止血與高血壓。

祥翊自有廠房 2019 年通過台灣 TFDA、美國 FDA 的 GMP 查核，以及國內外客戶查廠，具備口服、針劑與外用製劑產品銷往美國的通行證，並藉由上游原料藥到下游製劑整合能力，打造一站式 CDMO(委託研發製造) 服務。

祥翊表示，一般新藥公司聚焦在藥理、毒理及藥物動力學等，在資源有限、不熟悉開發藥物製程，多會尋求 CDMO 公司，目前公司已簽訂多件 CDMO 委託案，未來將根據業務規劃分批擴充設備、擴大市占率，有望帶動未來營收及獲利。