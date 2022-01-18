將來銀行1/22試營運 拚2年達百萬用戶

純網銀將來銀行董事長鍾福貴今 (18) 日表示，預計 1 月 22 日開始內部試營運，3 月底正式對外開業，力拚 2 年達百萬用戶、4 年損益兩平。

將來銀行去 (2021）年底取得金管會核發營業執照，今天參加存款保險簽約典禮，鍾福貴致詞時表示，中央存保公司提供存款保障，每個存款人有新台幣 300 萬元保障，讓將來銀行跟傳統銀行享受同樣保障，對業務發展應有相當幫助。

鍾福貴表示，純網銀是透過資訊系統提供全年無休的服務，和傳統銀行有限時間服務有差別，將來銀行重視資訊安全，對此提出三大措施。第一，系統建置時涵括資安網路建置，重要節點可以即時監控、可以事後分析追查；第二，2020 年 9 月就已取得 ISO27001 資訊安全標準，也申請取得個資保護標準認證 BS10012，認證持續有效；第三，去年 5 月成立資安處，指派曹志誠為資安長，將來銀行重視資訊安全，絕對不敢掉以輕心。

針對 1/22 開始的試營運，總經理許柏林補充說明，將分成 3 階段進行，首階段先以 30 個專案員工進行模型測試，甚至極端情形來驗證系統穩定性，第二階段為過年後，約有 250 個員工加入，最後則是 2 月 14 日後，會邀請協力廠商、員工親屬共 600 多位來測試，整體試營運期間總計約 1000 位人員測試，加上試營運會經過農曆年，也有利營運測試。

鍾福貴表示，將來銀行股東都是台灣本土企業，了解國內金融體系，也了解服務所面臨的競爭壓力，未來會努力導入金融科技，也會重視公司治理、建立使用者文化、推動業務成長，盡快達到損益平衡，這樣才能讓公司永續經營。