第三家純網銀報到！將來銀行營業執照金管會准了

將來銀行是純網銀中唯一的國家隊，經過超過兩年準備期，歷經換總經理、資安等風波等問題，金管會今 (9) 日核發將來商業銀行營業執照，該行是第三家取得銀行營業執照純網路銀行，但由於籌備期較長，原訂三年損益兩平，將延至開業四年才會損益兩平。

樂天銀行、LINE Bank 在今年 1、3 月相繼開業，但將來銀行卻在今年 3 月中旬歷經前總座劉奕成陣前閃辭，在總座空窗約兩個月後，許柏林 5 月緊急披掛上陣「救火」，在超過 7 個月的重整軍心、加強系統驗測後，將來銀行終於在今天取得金管會核發執照，最快可能明年正式開業，也就是說，將比前兩家純網銀晚了約一年上路。

將來銀行為三家純網銀中股東結構最複雜的，主要股東是電信龍頭中華電信，掌有 41.9% 股份；第二大股東兆豐銀行占股 25.1%，其餘新光集團 14%(新光人壽 10%、新光銀行 2%、新光保全 1%、大台北區瓦斯 1%）、全聯實業 9.9%、凱基銀行 7%、關貿網路 2.1%。

銀行局表示，將來銀行於 2019 年 8 月 2 日獲金管會許可設立，經過準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會經完成書面及實地之審查作業，並就外界關切事項完成專案查核，及請該行就內部管理事項妥適處理後，於本日核發營業執照。

銀行局表示，將來銀行拿到營業執照後，還要一、兩個月準備時間，也要進行小規模試營運，才會正式對外開業。

銀行局強調，純網路銀行為高度仰賴資訊科技之新型態銀行，資訊系統功能與資訊安全應隨業務發展與時俱進，確保系統運作順暢。此外，純網路銀行為新型態的銀行經營模式，除與實體銀行一樣須高度注重法令遵循及內控內稽情形外，為利長久穩健經營，更應形塑良好的企業文化，落實公司治理，在內部管理方面應重視溝通協調，對外並應加強信譽風險管理，以建立銀行聲譽與客戶信賴。

金管會已與中央銀行及中央存款保險公司共同合作，強化純網路銀行之監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。金管會期許純網路銀行本於負責任創新的精神，推展各項業務，並積極促進普惠金融。