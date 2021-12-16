黃天牧約見將來銀行「金句」連發 提點注意三大事項

金管會上周已核發第三家純網銀將來銀行的營業執照，主委黃天牧今 (16) 日循例於開業前約見該行，除了將來銀行總經理許柏林，中華電信、兆豐金兩大股東也都派出總經理出席，黃天牧以彼得杜拉克、孟子、華嚴經等古今中外「金句」連發，期勉將來銀行，並提點該行「建構良善和諧的企業文化」等三大事項。

將來銀行是以中華電信公司及兆豐銀行為首，共計 9 名國內股東所合資設立的純網路銀行，今天由許柏林領軍兩大股東中華電信總經理郭水義、兆豐金總經理胡光華赴金管會與黃天牧會面。

黃天牧表示，將來銀行已於 12 月 9 日取得銀行營業執照，過去這段時間該行面臨許多問題、挫折、考驗與挑戰，希望其從中得到的經驗，能成為養分，成長茁壯。

黃天牧指出，將來銀行股東結構多元，涵蓋電信業、金融業、資訊業、零售業等，是三家純網路銀行中股東成員最多，也是唯一全數由國內股東所投資設立，因此外界對於該行抱持極高期待。在將來銀行加入金融市場後，三家純網路銀行全數到位，將以各具特色的營運模式提供客戶金融服務。

因此，黃天牧重申過去對其他兩家純網路銀行開業準備時的提醒事項，也是對所有純網路銀行的期許，包括「慎始」、「行穩致遠」、確保資訊系統穩定及資訊安全、維持合理定價以維持市場秩序等基本原則，也應建立合作夥伴對法令遵循的共識、強化信譽風險及流動性風險的偵測與因應、管理跨域業務可能衍生的風險。

但因為金管會在審核將來銀行營業執照期間，歷經其資訊系統與內部管理問題的處理，經營團隊亦有變動，諸多事件與開業進度，時常受到外界矚目與關切，因此在將來銀行開業之前，黃天牧也特別再提醒三大事項：

首先，建構良善和諧的企業文化，黃天牧指出，將來銀行組織結構多元，除了股東成員多元，員工背景多元也是特色。股東多元部分，股東產業涵蓋範圍廣，申請設立時，主要發起股東特別針對「如何聚焦股東優勢資源協助將來銀行發揮綜效」舉辦工作坊，未來亦有賴股東給予充分支持，指派具有專業且任期穩定的董事成員，方能發揮董事會多元決策功能，強化對經理部門的督導。

而員工背景多元部分，黃天牧也說，將來銀行網羅了不同產業的員工，是由各式不同背景人才所組成的全新團隊，因此，如何型塑金融謹慎與創新開放兩者相兼相乘之形象，以及如何調和企業文化與凝聚向心力，對於營運管理至為關鍵。

黃天牧引據管理學大師彼得杜拉克 (PeterDrucker) 一句名言表示，「文化把策略當早餐吃」（Culture eats strategy for breakfast），一個企業的文化，左右其營運管理上的策略，在銀行業亦如是，唯有建立銀行的核心價值，透過整體文化的型塑，使全行上下凝聚充分的向心力，在良好企業文化支持下，所有業務策略及發展規劃，才有被實踐的可能。金管會期許將來銀行珍惜得來不易的營業執照，應更加重視內部溝通協調，同時也應要求全行人員嚴守金融道德規範與法令遵循，如此方能建立聲譽，取得客戶信任。

黃天牧進一步表示，第二點是強化資訊系統穩定及資訊安全控管。純網路銀行為大量運用資訊科技的無實體通路新型態銀行，資訊系統功能與資訊安全為純網路銀行的基本核心能力，重要性自不待言。

黃天牧強調，將來銀行在過去這段準備開業期間，除了優化自身資訊系統及資訊安全外，相信從同業曾經發生的案例中，例如：線上開戶流程不順暢、跨行交易系統中斷等，已獲得相關經驗。所謂他山之石可以攻錯，在此謹特別再次提醒應汲取同業經驗，深入瞭解問題，並針對自身營運特性及組織文化，採取因應措施，強化相關管理機制，以確保各項資訊系統運作穩定性、資訊安全防護完整性及個人資料保護管理措施有效性均無疑慮。

第三項則為健全內部制度並注重教育訓練，黃天牧指出，孟子曾說「不以規矩，不能成方圓」，工匠的眼睛再好，技藝再巧，如果沒有規和矩這些工具，就無法製作出方形和圓形的物品。

黃天牧又再以孟子另一句「上無禮，下無學，賊民興，喪無日矣」為例，指稱主政者如果沒有訂定禮制法規，人民沒有接受良好的教育，國家很快就滅亡了。這些古訓所講述的，不外乎就是建立制度與落實教育的重要性，治國如此，經營企業也是一樣。

黃天牧強調，金管會對於銀行業的監理，向來要求銀行應建立完整健全的內部控制制度，並確保該制度得以持續有效執行。然而徒法不足以自行，制度規章的落實，有賴於員工對於自身適用制度的體認與瞭解，而這些就必須透過完整深入的教育訓練，才能提升員工專業能力，進而內化成金融業所需素養，並對銀行的健全經營，形成正向循環。

黃天牧表示，「不忘初心，方得始終」，將來銀行申請設立的營業計畫書揭示，將以被一般銀行忽視、金融需求尚未被滿足以及小微型企業等三大類目標客群為重點發展對象。且該行在取得銀行營業執照當天也發布新聞稿對外說明，將秉持落實普惠金融的願景，提供大眾嶄新穩健的金融服務。因此，最後黃天牧也再期勉該行，在運用科技創新經營的同時，要適時檢視是否依所訂願景成長發展，並履行社會企業責任，以成就不負各界期待的純網銀。