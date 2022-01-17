工研院展望今年產業發展 點名五大趨勢

美國消費型電子展 CES 月初正式落幕，工研院今 (17) 日也釋出 CES 展後觀察，點名元宇宙、AI 人工智慧、5G 等五大趨勢，仍將是產業今年發展方向，也認為疫情已重塑消費者行為，並加速企業擁抱創新科技。

工研院指出，今年產業五大發展主軸，包含永續創新與氣候友善科技、運輸科技、新興顯示科技導入智慧家庭場域、聯網智慧邊緣裝置與無線技術進化，以及 AI 人工智慧創新應用等。

工研院表示，預期今年全球將延續後疫情新常態，大廠續朝建構數位生態鏈、融入永續經營思維布局，除數位經濟生態系外，新興應用也將朝向元宇宙 (Metaverse) 布局，以及 Web3.0、NFT(非同質化代幣) 建構數位交易等。

面臨全球氣候變遷挑戰，工研院也觀察，國際大廠開始追求永續生產、消費，包含推出永續住宅、食農、能源、物流、數位健康等產品，透過綠色源頭設計，創造低碳效益，同時提升後疫數位生活健康，其中，汽車產業最為顯著，全球各大車商皆以減少碳排放為最大發展前提。

此外，隨著 5G 晶片逐漸成熟，加上終端電子裝置聯網興起，工研院指出，傳統裝置正轉變成連網裝置，在半導體技術基礎發展下，將加速智慧家庭、智慧穿戴、智慧製造、智慧城市、自駕車等興起，也可觀察 5G 在未來車聯網、VR/AR 等裝置中，扮演重要角色。