宏碁搶智慧城市商機 旗下宏碁智通推地方卡

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年強攻智慧城市商機，旗下宏碁智通 (iTS) 今 (17) 日宣布，與悠遊卡公司、員林市公所共同合作發行十萬張員林幸福卡，將結合巴士、圖書證、醫院掛號等服務，也計畫協助在地上百間特約商店裝設小額消費系統，擴大智慧城市布局。

宏碁智通總經理游明豐表示，這次除將發出 10 萬張員林幸福卡外，也將提供市公所完善卡片管理系統，並透過宏碁智通在智慧城市應用的技術與經驗，將支付概念導入員林生活圈，進一步整合計程車、共享單車、圖書館、醫療等服務。

宏碁智通指出，員林幸福卡即日起正式啟用，員林市公所也將隨卡提供市民 600 元開卡禮，首批申請者預計可在農曆年前收到幸福卡，線上申請服務則預計今年 3 月上路。

宏碁近年擴大智慧領域布局，透過集團旗下建碁 (3046-TW)、宏碁通信、宏碁智通、宏碁智醫 (6857-TE)、宏碁資訊 (6811-TE) 等共同發展智慧解決方案，各自鎖定智慧城市、智慧交通、智慧醫療等領域。

營運方面，宏碁表示，從需求面觀察，混合工作、混合學習都是未來生活常態，商用筆電、桌機、顯示器等需求仍強勁，教育需求方面，看好 15 吋以上產品仍熱銷，加上中美洲教育標案持續開出，需求展望樂觀。