里奇蒙Fed總裁：升息時機和速度全看通膨

里奇蒙 Fed 總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週四 (13 日) 表示，升息時間點和速度都將取決於通膨情況，如果通膨居高不下，Fed 官員恐需要更積極行動。

巴爾金在一場維吉尼亞銀行家協會和維吉尼亞商會組織舉辦的視訊活動上發表演說：「通膨越接近目標水準，利率正常化就越容易。但如果大範圍出現通膨且居高不下，我們將須更積極實現正常化，一如我們過去曾成功做到的那樣。」

Fed 預計 2 週後召開會議，討論如何移除疫情間實施的特別支撐方案，包括升息和縮表。

幾位 Fed 官員近日表示，如果經濟保持在目前的軌道上，他們支持今年自 3 月起至少升息 3 次。

巴爾金表示，由於人口結構的長期趨勢和與疫情造成的困難，企業缺工現象可能會持續下去。

他預期，去年秋季勞動市場會隨著更多企業重啟而看到成長，結果勞動參與率反而「基本上停滯不前」，這是決策者可能得接受的狀況。

「我真的認為，這是一個長期持續的現象。」巴爾金說。

針對 Fed 對潛在央行數位貨幣方面的立場，巴爾金表示，個人在 Fed 持有存款的模式並不適合美國，且這可能引發隱私問題。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二表示，Fed 針對數位貨幣的討論文件將在未來幾週公布。

「你得好好想想，數位貨幣能用在哪裡。」巴爾金週三說。

巴爾金非 2022 年票委。