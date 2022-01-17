〈本土疫情再起〉航空、電子廠快篩需求暴增 泰博急單湧入

國內疫情連環爆，從桃園機場擴散至電子廠、社區等，檢測試劑大廠泰博 (4736-TW) 急單迅速湧入，光是航空業近兩周就要出貨上萬份快篩試劑，公司預期，急單效應將延續 1-2 個月，本月營收挑戰同期新高。

Omicron 變種病毒攻台導致疫情再度延燒，據悉，桃園機場爆發人員確診後，航空公司緊急向泰博下單逾 2 萬份快篩試劑，且持續追加訂單，此外，疫情一路擴散，燒進桃園電子廠一度造成廠區停工，其他業者避免疫情擴散，也上門下單。

泰博指出，本土疫情升溫後，急單確實急速湧入，尤其企業為穩住產線運轉順暢，積極增加快篩庫存提供員工篩檢，另外，海外地區疫情同樣嚴峻，客戶也擴大下單、單筆訂單破萬劑，整體拉貨力道明顯升溫，回到去年 9 月水準。

泰博為台灣最大 COVID-19 抗原快篩試劑製造商，在急單持續湧進下，法人估，本月營收有望衝破 5 億元，挑戰同期新高。

產能方面，泰博指出，目前在台灣各級醫療院所與公家機構標案市占率約 65%、藥局與超商通路市占率達 70%，雖然近期接獲快篩急單，不過單班制月產能即可達 400 萬劑，足以供應國內需求。

泰博強調，旗下快篩試劑經過國內外醫療機構臨床資訊顯示，其核心技術不受變種病毒的棘狀蛋白變異部位影響，對 Omicron 變異病毒檢測能力上，仍能保持相同精準度。