〈台股盤後〉出量劇烈震盪 集中、店頭市場走勢脫鉤

受到本土疫情升溫和美國通膨和升息因素持續衝擊，台股今 (14) 日盤中一度重挫超過 220 點，但隨後逢低買盤進場承接，再加上台積電撐盤，終場僅下跌 33.6 點，以 18403.33 點作收，守住 5 日線和 10 日線短期均線位置，而在劇烈震盪之際，成交值一口氣放大 3316.95 億元，創一周來最大量。

法人指出，儘管加權指數周線仍大漲 233 點，不過，櫃買指數跌幅不輕，周跌逾 2%，1 月以來更跌逾 6.5%，使中小股投資人對元月行情的感受相當平淡。

台積電法說大驚奇，激勵股價今日持續偏強整理，終場上漲 1.6%，貢獻指數 93 點，不過，台積電周邊供應鏈表現仍弱勢，辛耘重挫 6%、家登、翔名和閎康跌半根停板上下，聖暉跌逾 4%，瑞耘、致茂、帆宣、迅得、亞翔和日揚等均跌於 2%。

另一方面，由於大立光去年每股純益寫下 8 年新低，再加上對首季看法保守，遭摜至跌停，二線光學鏡頭廠也殺成重災區，先進光、玉晶光均跌超過半根停板，今國光、亞光和佳凌跌逾 2%。

而遊戲股也是一片綠，泰偉、華義跌 6% 上下，昱泉、網龍、傳奇和辣椒跌 4% 上下，宇峻和大宇資也跌逾 3%，智冠則跌超過 2%。

面板相關族群同步偏弱整理，力特跌超過 8%，錸寶、智晶和光耀跌 6% 上下，元創精密跌近半根停板，中光電和明基材跌超過 2.5%，友達和誠美材跌逾 1.5%。

反觀航空族群因空運基本面佳，盤中轉強，華航、長榮航終場均漲逾 1%。

國泰證期研究部指出，由於桃機群聚感染擴大，本土疫情再度延燒，再加 omicron 的干擾，後續若市場下修趨勢未能止穩且反彈，預期股市壓力將持續增長。

統一投顧表示，儘管近期台股指數連續走高，但主要靠著台積電和金融股撐盤，其他的中小型股卻表現弱勢，不過，考量最近 5 年美股 NASDAQ 指數元月上漲機率達到 100%，認為台股元月行情不看淡。