半導體百花齊放力抗金傳賣壓 台股量縮漲122點收18525點

台股今 (17) 日成功挺進 18500 點關卡，台積電強勢攻高改寫新天價，激勵半導體族群百花齊放，不過，金融、貨櫃三雄及鋼鐵、塑化等傳產股走勢疲弱，壓抑大盤表現，加權指數終場上漲 122.11 點或 0.66%，收在 18525.44 點，成交值則萎縮至 2596.95 億元。

櫃買指數終場上漲 0.96%，收在 224.18 點，成交值 640.76 億元。上市櫃成交值合計 3237.71 億元。

台積電今年營運樂觀，吸引多頭持續追捧，今天股價一度漲逾 2%，最高來到 688 元，改寫歷史新高，終場則收在 683 元，市值達 17.71 兆元，單日激增 2852 億元；其他晶圓代工廠方面，聯電股價同步回神漲逾 2%，力積電、世界也表現不俗。不過，與台積電同日召開法說的大立光，因展望保守引發失望性賣壓，股價續挫近 3%，收 2080 元，玉晶光連帶失守 500 元關卡。

IC 設計指標股聯發科今天也成為買盤寵兒，勁揚 4.7%，收 1115 元，相關 IC 設計族群表現活蹦亂跳，其中，MCU 廠新唐股價大漲近 6%，九齊、紘康、凌通等 MCU 廠同樣漲勢強勁，此外，創惟、凌陽、揚智、敦泰、驊訊、九暘、立積等統統在盤上表現。

桃園本土群聚案持續擴大，越來越多國人感染 Omicron，近來掀起搶打第三劑疫苗熱潮，帶動高端疫苗股價衝上漲停板 283.5 元，大股東基亞、云辰漲幅也放大至 5%，此外，由於航空業、電子廠檢測需求攀升，檢測試劑大廠泰博急單迅速湧入，今天股價勁揚近 4%。

貨櫃航商三雄今天震盪走弱，長榮、萬海重挫 3-4%，台驊投控、四維航、裕民跌勢也偏重，但航空雙雄午盤強勢翻紅漲逾 1%。塑化、鋼鐵、汽車等傳產族群普遍走低，台塑、中鋼、裕隆、和泰車等指標股都下跌約 1%。金融股全面回檔，富邦金、國泰金連袂下跌近 2%。