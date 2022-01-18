〈台股盤前〉領頭羊台積電聲勢強 台股有望譜出亮麗的封關行情

台股昨日由台積電 (2330-TW) 帶領半導體族群強勢帶領大盤向上攻堅，終場指數上漲 122.11 點或 0.66% 作收，集中市場收盤報 18525.44 點，在台股只剩 7 交易日同時，仍將有望譜出亮麗的台股封關行情。

在台積電 13 日公布去年第四季獲利改寫歷史新高，並擴大資本支出同時，外資買盤對台積電的買盤大力湧入，對於台積電個股已連續買超 5 個交易日，買超張數達 92836 張，昨日外資並進一步擴大買超聯電 (2303-TW)45418 張，證券分析師黃漢成指出，昨日台積電度攻上 688 元的歷史新高價，預料今 (18) 日的台積電仍將會是台股的領羊。

昨天台股集中市場包括 IC 設計、元宇宙及伺服器 PCB 個股都走強，顯然台積電在外資齊聲看好並將目標價調到 1050 元聲勢下，對電子族群的助漲效應，同時，連跌多日的 OTC 指數也出現止趺，並站上 5 日線。新台幣匯率昨日呈現升值走勢，創 25 年新高，證券分析師張浩指出，海外資金的湧入下，將伴隨著新台幣升值的行情，有助台股再向上。

至於美股因馬丁路德紀念日休市一天，明天起也將有包括美國銀行、高盛等金融業及航空業公布財報。

17 日集中市場三大法人外資及陸資續買超 64.62 億元，並加碼台積電及聯電達 6.4 萬張，投信則集買超中大型金控股，投信昨日買超較多的個股包括中信金、新光金、玉山金、台新金、兆豐金、第一金、永豐金。