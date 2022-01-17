〈焦點股〉台積電、聯發科聯手攻高 IC設計、製造、封測群情激昂

台股市值前二大公司台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 今 (17) 日股價連袂攻高，IC 設計、製造、封測整體半導體族群群情激昂，帶動台股站上 18500 點關卡，台積電一度衝上 688 元改寫新天價，聯發科強彈近 5%，其他包括新唐 (4919-TW)、創惟 (6104-TW)、京元電 (2449-TW)、華東 (8110-TW) 等多檔漲勢也相當凌厲。

台積電今年資本支出金額將擴增至 400-440 億美元，創新高，今年營收成長幅度預估最高逼近 3 成，長期毛利率目標也將提升至 53% 以上，營運展望樂觀讓許多外資紛紛調升目標價，最高喊至 1035 元。

觀察晶圓代工廠表現，台積電今天盤中一度漲逾 2%，最高來到 688 元，改寫歷史新高，市值攀升至 17.84 兆元，單日激增 4148 億元；聯電也回神漲逾 2%，最高來到 64.3 元；世界、力積電今天股價也有 1% 以上的漲幅。

IC 設計指標股聯發科因應新應用發展，今年研發費用金額將再增加 10-20%，估達 1200 億元，同時持續擴增人力，擬再招募 2000 多名；聯發科首顆 5G 毫米波 (mmWave) 系統單晶片預計第二季起放量出貨，第三季就會見到終端產品，搶攻歐美市場；聯發科證實，已支付給台積電訂金確保產量，價格則逐步商議。

聯發科今天登高一呼，股價勁揚 4.7%，最高來到 1115 元，相關 IC 設計族群也獲得買盤青睞，其中，MCU 廠新唐股價大漲逾 6%，最高來到 133 元，九齊、紘康、凌通、盛群、松翰等 MCU 廠也表現凌厲，此外，創惟、凌陽、揚智、敦泰、驊訊、九暘、立積等統統在盤上表現。

封裝測試族群同樣一片紅通通，國內龍頭大廠日月光投控盤中上漲近 3%，最高來到 108.5 元，記憶體封測廠華東一度亮燈漲停，達 18.7 元，京元電、菱生、華泰、頎邦、矽格等也有 1-4% 的漲幅。

