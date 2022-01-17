瑞鼎搭AMOLED手機面板升級潮 今年獲利挑戰近7股本

隨著手機面板逐步從 LCD 轉換成 AMOLED，法人看好，瑞鼎 (3592-TW) 手機 AMOLED DDI 出貨將持續成長，加上取得中國晶圓廠產能支援，市占率可望再攀升，另外，車用、工控領域業績也穩健增長，多動能驅動下，預計瑞鼎今年營收挑戰 290 億元，每股純益約 68 元。

法人指出，智慧型手機 AMOLED 面板滲透率去年約 42%，今年將提高至 46%，尤其現今晶圓供應吃緊，瑞鼎也向中國晶圓代工廠取得高壓 (HV)40 奈米產能，有助手機 AMOLED DDI 市占率自去年的 4.3%，2023 年提升至 7.4%。

法人估，瑞鼎今、明年中小尺寸 DDI (SMDDI) 業績將年增 33%、26%，且由於 AMOLED DDI 毛利率高於大尺寸 DDI (LDDI)，隨著其出貨量提升，可望進一步優化產品組合。

除手機外，瑞鼎也積極分散產品應用與市場，包括車用、工控兩大產品，其中，電動車需求 2020-2025 年年複合成長率高達 45%、顯示器規格升級與多屏顯示器採用率也跟著提高，推升單台車 DDI 搭載量，加上瑞鼎與大中華面板廠合作關係密切，也有助持續擴大車用顯示器市占率。

法人認為，瑞鼎今、明年車用與工控 DDI 合計營收將穩健年增 27%、22%，尤其車用與工控 DDI 為公司所有產品線中，毛利率最高者，可望優化公司產品結構，預期 2023 年前毛利率均可維持於高檔。

法人預期，瑞鼎今年營收約 292.16 億元，年增約 18%，稅後純益 51.47 億元，年增同樣約 17%，每股稅後純益達 68.7 元。