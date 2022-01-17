美3月準備升息？買點還是賣點？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國零售銷售與消費者信心數據下滑，且聯準會態度牽動市場情緒，官員們愈加鷹派的言論使得美股由汽車、住宅等類股領跌，美股下跌 0.3%；

2. 能源價格飆升推升歐元區 12 月份通膨來到 5%，為歐洲央行帶來壓力，歐元區經濟數據好壞參半，歐股下跌 0.8 %。

新興市場

1. 中國最新通膨數據出現回落，給官方更多政策調整空間，出口數據維持高成長速度，港股出現明顯反彈，帶動中國股市上漲 2.8%；

2. 巴西零售銷售與服務業數據優於預期，加上原物料價格上漲，刺激拉美股市上漲 5.0%。

債券市場

1. 債券市場開始為 3 月份升息做準備，美國政府債券小幅下跌 0.1%，美國 10 年期公債殖利率升至 1.78%；

2. 全球高收益債和新興市場債也因此相對承壓，分別下跌 0.1% 和 0.7%。

原物料、匯率

1. 美國原油庫存下降至 2015 年來相對低點，變種病毒對未來需求帶來的擔憂逐漸消除，油價持續上漲至 86 美元 / 桶，油價單週上漲 5.4%（以布蘭特原油為例）；

2. 各國通膨數據攀高，推升金價走勢，黃金價格單週上漲 1.2%。

資料來源: Bloomberg，2022/01/17（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/01/14）

資料來源: Bloomberg，2022/01/17（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/01/14）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國貨幣政策正常化，美股風險溢酬恐升高

聯準會認為美國通膨與就業目標都接近達成，貨幣政策正常化成為今年政策方向，美股風險溢酬將因此升高，預估年底美國標普 500 指數位置介於 4,500 至 5,400 點間，下跌幅度 10% 以上的修正都是絕佳進場點。

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，「鉅亨買基金」整理，2022/1/12。

2. 原油增產緩慢，油價持續升高

雖然 OPEC + 表示將每月增加 40 萬桶日產量，但部份國家產能逼近上限，12 月俄羅斯與 OPEC 原油產量只提高每日 8 萬桶，美國商用原油庫存量也再度降至正常水準之下，原油價格可望繼續走高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，按照俄羅斯與 OPEC 組成國之原油產量由高至低排序，正常範圍為第一四分位數至第三四分位數間，2022/1/13。

3. 供應鏈改善，物價成長可能見頂

全球供應鏈出險緩解的跡象，美國製造業交貨時間和中國製造業生產成本皆出現下降，若此趨勢能維持，近期推動物價上漲的因素有望出現改善。

資料來源：Bloomberg、US Bureau of Labor Statistics，「鉅亨買基金」整理，2022/01/17。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/1/12。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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