〈潛力股〉永昕二廠明年開始貢獻業績 營收有望倍增

CDMO(委託開發暨製造服務) 廠永昕 (4726-TW) 近三年營收維持 20-30% 成長，隨著二廠落成並將陸續取得國際查廠認證，看好 2023 年開始貢獻營運，產能利用率可達 30%，力拚 2025 年二廠產值 50 億元，屆時整體營收將較 2021 年翻逾 6 倍增加。

永昕二廠第一階段先建置三條 6000 升的生物反應器，後續逐步擴充至共六條、1.2 萬升生物反應器，營收貢獻 30 億元，另外加上 5 萬針無菌充填線，看好 2025 年二廠營收貢獻將達 50 億元。

此外，永昕也瞄準 ADC(生物新藥抗體偶聯藥物)、異體細胞治療商機，投資 38 億元興建三廠，預計今年中發包工程，最快 2024 年完工，2025-2026 啟用開始貢獻業績。

董事長林榮錦認為，CDMO 屬於製造門檻高的產業，雖然台灣起步較國際晚，不過只要站穩腳步仍有機會挑戰全球前三大，而旗下三廠只是先導工廠，無法供應全球市場所需，考量未來市場龐大潛在需求，擬建置四廠。

永昕看好，生物製藥產業朝向多樣化、製程複雜化，而 ADC、異體治療細胞需要投入大量研發量能，也是國際大廠不願接觸的領域，而旗下客戶已經在美國進行一期臨床試驗，後續永昕將接續替客戶生產二期臨床所需用藥，將成為公司營運成長利基。