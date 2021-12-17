〈麗臺法說〉顯卡吃緊至明年上半年 價格續由賣方市場主導

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長盧崑山表示，今年 AI 系統需求成長強勁，加上商用、消費性顯卡供不應求，全年營收可望較去年近翻倍，展望明年，除 AI 系統產品續強外，預期顯卡吃緊狀況將至少延續到明年上半年，價格則續由賣方市場主導。

麗臺是輝達 (NVDA-US) 主力供應商，盧崑山形容，麗臺是站在巨人肩膀上成長，現階段顯卡供給仍未緩解，主要受兩大因素驅使，包含應用領域擴大，在既有電競、商用外，元宇宙概念也推升需求成長，其次則是 IC 產能不足，目前也開始與供應商下訂長約，降低供貨影響。

展望未來，盧崑山認為，明年在需求穩健支撐下，營運可望優於今年，但成長幅度還要觀察供應鏈供給而定，至於 AI 應用、AI 降噪耳機、醫療等新事業則看好明年占比將達到近 2 成。

此外，盧崑山同樣看好近期火熱的元宇宙 (Metaverse)、車用商機，因麗臺是輝達主力合作夥伴，代理亞太區輝達 Omniverse Enterprise 平台，營運同步受惠，車用方面也參與輝達自駕車開發套件，今年營收貢獻也已有 100 萬美元，逐年成長方向不變。

麗臺 11 月營收則達 7.23 億元，月增 9.7%、年增 69.1%，累計今年前 11 個月營收達 81.05 億元、年增 109.2%。